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Posted 30 августа 2017, 06:05

Published 30 августа 2017, 06:05

Modified 14 декабря 2023, 15:51

Updated 14 декабря 2023, 15:51

Департамент информатизации и связи появился в Свердловской области

30 августа 2017, 06:05
Функции, которые ранее выполнял минтранс Свердловской области, делегированы новому департаменту.

По инициативе губернатора Свердловской области в регионе организован новый департамент. Он призван решать вопросы по информатизации и связи, а также регулировать деятельность многофункциональных центров. Указ о внедрении департамента был подписан 25 августа.

Министерство займется развитием информационных технологий, реализацией электронных услуг для населения и проведет масштабную работу по цифровизации. Ранее эту деятельность осуществляло министерство транспорта и связи. Теперь после выделения новой структуры оно переименовано в министерство транспорта и дорожного хозяйства, пишет Е1.

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