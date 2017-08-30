Департамент информатизации и связи появился в Свердловской области

Posted 30 августа 2017, 06:05
Published 30 августа 2017, 06:05
Modified 14 декабря 2023, 15:51
Updated 14 декабря 2023, 15:51
По инициативе губернатора Свердловской области в регионе организован новый департамент. Он призван решать вопросы по информатизации и связи, а также регулировать деятельность многофункциональных центров. Указ о внедрении департамента был подписан 25 августа.
Министерство займется развитием информационных технологий, реализацией электронных услуг для населения и проведет масштабную работу по цифровизации. Ранее эту деятельность осуществляло министерство транспорта и связи. Теперь после выделения новой структуры оно переименовано в министерство транспорта и дорожного хозяйства, пишет Е1.
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