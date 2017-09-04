Спортплощадка для воркаута появилась в пос. Евстюниха в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Posted 4 сентября 2017, 08:50
Published 4 сентября 2017, 08:50
Modified 3 августа 2022, 23:53
Updated 3 августа 2022, 23:53
3 сентября закончилось благоустройство спортивной площадки в поселке Евстюниха. Оборудование для воркаут было собрано и установлено на поляне перед Домом культуры.
Жители поселка неоднократно отмечали, что в Евстюнихе нет спортплощадки. Помимо занятий в кружках Дома культуры, молодежи хотелось бы заниматься спортом.
И у ребят есть желание заниматься спортом, это лучше, чем молодежь предоставлена сама себе. Ее практически и не было никогда. То, что было – все очень старое. Даже уже не помню, чтобы кто-то этим пользовался. Напротив ДК у нас большая площадка. Теперь здесь можно проводить время с пользой для здоровья, да и так есть где собраться, командные состязания можно устраивать, с такой площадкой и гостей не стыдно пригласить рассказала жительница поселка.
Новая площадка сразу же привлекла молодых людей и подростков. Ребята устроили спортивные состязания, разбившись на команды. И малышам нашлось место на площадке. Они облюбовали недавно установленную для них песочницу.
Советник Главы города по развитию коммунальной инфраструктуры Андрей Обельчак отметил важность благоустройства не только центра города, но и отдаленных районов.
В поселке Евстюниха много молодежи. Ребятам интересно проводить время с пользой. Поэтому просьбы жителей о необходимости спортивной площадки были услышаны и территория напротив Дворца культуры превратилась в спортзал на свежем воздухе отметил Андрей Обельчак.
© Ирина Анисимова, TagilCity.ru