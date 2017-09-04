Спортплощадка для воркаута появилась в пос. Евстюниха в Нижнем Тагиле (ФОТО)

И у ребят есть желание заниматься спортом, это лучше, чем молодежь предоставлена сама себе. Ее практически и не было никогда. То, что было – все очень старое. Даже уже не помню, чтобы кто-то этим пользовался. Напротив ДК у нас большая площадка. Теперь здесь можно проводить время с пользой для здоровья, да и так есть где собраться, командные состязания можно устраивать, с такой площадкой и гостей не стыдно пригласить рассказала жительница поселка.