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Posted 14 сентября 2017, 09:10

Published 14 сентября 2017, 09:10

Modified 24 февраля, 12:25

Updated 24 февраля, 12:25

Общие цели объединят совместную работу Главы Нижнего Тагила и губернатора Свердловской области (ФОТО)

14 сентября 2017, 09:10
Сергей Носов подчеркнул положительные результаты предыдущей совместной работы с Губернатором Свердловской области во время пресс-конференции. Глава Нижнего Тагила рассказал о планах на продолжение работы над общими целями на следующий срок.

То, что выборы прошли в один тур — это не только совместная работа губернатора и Главы города Нижний Тагил. Это вообще изменение политической атмосферы в области за последние полтора года поделился мнением Сергей Носов.

Сергей Носов отметил, что немаловажную роль играет еще и объединяющая общая цель в работе.

Впереди 5 лет работы Губернатора. Тагилу нужно готовиться к 300-летию. Через 6 лет будет юбилей Екатеринбурга, нужно, чтобы город был готов сообщил Сергей Носов.

Сергей Носов подчеркнул, что совместная работа Главы Нижнего Тагила и Губернатора пошла бы на пользу всей Свердловской области.

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru

#Политика#Юбилей#Губернатор#Евгений Куйвашев#Цель
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