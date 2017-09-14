Общие цели объединят совместную работу Главы Нижнего Тагила и губернатора Свердловской области (ФОТО)

Posted 14 сентября 2017, 09:10
Published 14 сентября 2017, 09:10
Modified 24 февраля, 12:25
Updated 24 февраля, 12:25
То, что выборы прошли в один тур — это не только совместная работа губернатора и Главы города Нижний Тагил. Это вообще изменение политической атмосферы в области за последние полтора года поделился мнением Сергей Носов.
Сергей Носов отметил, что немаловажную роль играет еще и объединяющая общая цель в работе.
Впереди 5 лет работы Губернатора. Тагилу нужно готовиться к 300-летию. Через 6 лет будет юбилей Екатеринбурга, нужно, чтобы город был готов сообщил Сергей Носов.
Сергей Носов подчеркнул, что совместная работа Главы Нижнего Тагила и Губернатора пошла бы на пользу всей Свердловской области.
© Ирина Анисимова, TagilCity.ru