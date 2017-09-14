Сергей Носов: «Появление электробусов возможно и в Нижнем Тагиле, и в Екатеринбурге»

Все закупленные трамваи у нас уже ездят. Сегодня мы со «Сбербанк Лизингом» обсуждали схему развития транспорта, в том числе и трамваев. Еще есть программы закупок по льготным условиям. Мы закупали трамваи по программе «Минпромторга» — нам они ушли за полцены. В ближайшее время планируем закупить еще 15 трамваев рассказал Сергей Носов.