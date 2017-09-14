Сергей Носов: «Появление электробусов возможно и в Нижнем Тагиле, и в Екатеринбурге»

Posted 14 сентября 2017, 10:10
Published 14 сентября 2017, 10:10
Modified 24 февраля, 12:26
Updated 24 февраля, 12:26
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов рассказал о закупке современных трамваев для города и уточнил предстоящее развитие трамвайной сети:
Все закупленные трамваи у нас уже ездят. Сегодня мы со «Сбербанк Лизингом» обсуждали схему развития транспорта, в том числе и трамваев. Еще есть программы закупок по льготным условиям. Мы закупали трамваи по программе «Минпромторга» — нам они ушли за полцены. В ближайшее время планируем закупить еще 15 трамваев рассказал Сергей Носов.
Также он уточнил, что договор города со «Сбербанк Лизингом» подразумевает не только закупку. Сейчас Нижний Тагил вышел на лизинговую схему новых трамвайных путей и дополнительной закупки вагонов. Развитие электротранспорта набирает силу.
Есть предложение по развитию транспортной сети от Белоруссии. Нижний Тагил вместе с Екатеринбургом посмотрит электробусы, внедрение которых сейчас обдумывает Москва. Их закупку сейчас обдумывает Екатеринбург, для нас они тоже были бы интересны сообщил глава Нижнего Тагила.
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