Сергей Носов: «Высокая явка жителей Нижнего Тагила на выборы не зависела от розыгрышей авто и квартир»

Что касается самой явки, когда мы беседовали с «Уральскими Самоцветами» о фестивале, мне приводили в пример Тюмень, где рабочие вставали в полшестого, чтобы проголосовать и получить приз. Я переживал за тагильчан, но они спокойно шли на избирательные участки. Явка была та же, что и в прошлом году.