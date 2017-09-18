Евгений Куйвашев официально вступил в должность главы Свердловской области (ВИДЕО)

К своей работе губернатор приступит во вторник, 19 сентября. После получения официального статуса главе региона предстоит подписать заявления о добровольном сложении полномочий от членов правительства Свердловской области. Напомним, ранее ожидалось, что региональное правительство будет распущено 14 сентября.