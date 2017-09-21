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Posted 21 сентября 2017, 13:20

Published 21 сентября 2017, 13:20

Modified 24 февраля, 12:28

Updated 24 февраля, 12:28

Санация «Бинбанка»: в офис в Нижнем Тагиле приходят встревоженные вкладчики

21 сентября 2017, 13:20
Нижнетагильский офис «Бинбанка» сегодня, в числе прочих офисов по стране, узнал о санации. Банк России принял решение участвовать в повышении финансовой устойчивости «Бинбанка».

Владелец «Бинбанка» обратился к ЦБ с пожеланием провести санацию кредитной организации через ФКБС, сообщает РБК.

Отмечается, что данная процедура не повлияет на клиентов банков группы, в том числе «Бинбанк», «Бинбанк-диджитал» и «Уралприватбанк».

Собственники и руководители банка будут активно сотрудничать с ЦБ для обеспечения непрерывности деятельности. Ограничения на банковские операции не введены. Все отделения работают в обычном режиме.

Стоит заметить, что вкладчики все же обеспокоены сложившейся ситуацией, и в некоторых регионах наблюдается волнение: люди выстраиваются в очереди перед офисами для получения разъяснений.

Что касается представительства «Бинбанка» в Нижнем Тагиле, сотрудники подразделения не отмечают особого ажиотажа со стороны клиентов.

Есть договоренность о санации, то есть 75% — участие государства, остальное — частный банк. Информация об этом уже прошла в СМИ. Окончательное решение было принято ночью, утром руководство озвучило сотрудникам о санации. Для клиентов у нас лежат распечатки с разъяснением, сотрудники доводят до вкладчиков информацию устно. Пока особого ажиотажа нет, возможно, еще не до всех дошло сообщила специалист офиса «Бинбанка» в Нижнем Тагиле.

Клиенты нижнетагильского офиса уже обеспокоены происходящим.

В СМИ уверяют, что бояться нечего, офис работает в штатном режиме. Я, как клиент, пока не побегу закрывать счета. Посмотрим, как будет дальше рассказал клиент банка Максим.

По словам сотрудников, массовый отток клиентов в нижнетагильском отделении банка пока не наблюдается. Но вкладчики интересуются, стоит ли оставлять в «Бинбанке» счета.

Зашла в офис, у меня здесь вклад, хотелось узнать об обстоятельствах, происходящих в «Бинбанке». Поговорила с сотрудниками, пока думаю, забирать сумму или нет. Рядом сидела бабуля, была очень обеспокоена, что будет с ее деньгами, но ее вроде тоже убедили не закрывать вклад поделилась клиент «Бинбанка» Ирина.

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru

#Общество#Банк#Специалисты#ЦБ РФ#Вклад#Клиент
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