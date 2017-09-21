Санация «Бинбанка»: в офис в Нижнем Тагиле приходят встревоженные вкладчики

Есть договоренность о санации, то есть 75% — участие государства, остальное — частный банк. Информация об этом уже прошла в СМИ. Окончательное решение было принято ночью, утром руководство озвучило сотрудникам о санации. Для клиентов у нас лежат распечатки с разъяснением, сотрудники доводят до вкладчиков информацию устно. Пока особого ажиотажа нет, возможно, еще не до всех дошло сообщила специалист офиса «Бинбанка» в Нижнем Тагиле.