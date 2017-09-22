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Posted 22 сентября 2017, 14:30

Published 22 сентября 2017, 14:30

Modified 24 февраля, 12:29

Updated 24 февраля, 12:29

Артисты готовятся к торжественному открытию Нижнетагильского цирка 23 сентября (ФОТО)

22 сентября 2017, 14:30
В Нижнетагильском цирке 23 сентября пройдет первое после ремонта выступление.

Торжественное открытие обновленного цирка назначено на 14 часов 23 сентября. Накануне премьерного показа артисты усиленно репетируют программу, а строители дорабатывают мелкие недочеты.

22 сентября в Нижнетагильском цирке побывал Глава города Сергей Носов. Вместе с генеральным директором «Росгосцирка» Дмитрием Ивановым он осмотрел новый цирк, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Завтрашний день должен стать показательным. Последнее слово останется за зрителем. Заказчики и подрядчики со своей стороны сделали все возможное, предусмотрели каждую мелкую деталь. Такую большую работу важно грамотно завершить отметил Сергей Носов.

Торжественное открытие обновленного цирка посетит редакция TagilCity, чтобы рассказать своим читателям самое интересное.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Фотоотчет: Открытие цирка в Нижнем Тагиле, 2017 год

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#Общество#Дети#Животные#Город#Открытие#Ремонт#Цирк#Тагильский цирк
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