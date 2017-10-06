Сотрудник ВГОКа получил выговор за «прогул» из-за обязательной медкомиссии и планирует судиться (ФОТО)

Направление на медкомиссию выдается на руки. Медосмотр действительно считается пройденным после осмотра всех врачей и выдачи итогового заключения. Сроки прохождения ничем не регламентированы. Тут все зависит от следующих обстоятельств: если, к примеру, на медкомиссию отправили весь цех, то все целенаправленно идут в одну поликлинику, с которой есть договоренность и скопом в отведенное время проходят. В данном случае сотрудник в индивидуальном порядке объезжал всех нужных специалистов. Это то, что касается сроков. Еще одним обстоятельством является организация медосмотров в поликлиниках конкретно в каждом муниципалитете, это связано с количеством больниц, имеющих лицензию на проведение профосмотров и многих других факторов. Проведение медкомиссий оплачивается, согласно ст. 212 ТК РФ, работодателем. В данном случае, сотруднику ВГОК можно обратиться в суд дала пояснение по ситуации юрист по трудовым отношениям из Нижнего Тагила.