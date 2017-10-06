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Posted 6 октября 2017, 08:10

Published 6 октября 2017, 08:10

Modified 3 августа 2022, 23:50

Updated 3 августа 2022, 23:50

Сотрудник ВГОКа получил выговор за «прогул» из-за обязательной медкомиссии и планирует судиться (ФОТО)

6 октября 2017, 08:10
Специалист одного из отделов ВГОКа в Нижнем Тагиле, который ранее входил в ЕВРАЗ, намерен судится с руководством предприятия за вынесенный ему выговор за прогул. На рабочем месте сотрудник отсутствовал, так как проходил плановый профоосмотр, направление на который он получил от руководства.

Сотрудник ВГОКа получил направление на плановый медосмотр. Даты прохождения он согласовал с непосредственным руководителем. Через несколько дней ему был вынесен выговор за отсутствие на рабочем месте. Теперь восстанавливать справедливость тагильчанину помогут трудовая инспекция и суд.

Со слов специалиста комбината, даты плановой медкомиссии были оговорены с руководителем дирекции по корпоративной защите Александром Худяковым. На руки сотрудник получил от работодателя направление на медкомиссию.

Медосмотр проходил с 5 по 7 сентября. Анализы были готовы какие-то на следующий день, какие-то через день. Также нужно было получить справки от нарколога и психиатра, какие там очереди, думаю, в Тагиле все знают. По нескольку раз в день ездил по больницам. Не для кого также не секрет, что согласно приказу Минздрава по профосмотрам, медосмотр считается пройденным после осмотра всех врачей и дополнительных по указанию терапевта рассказал тагильчанин.

Однако, когда в оговоренные сроки специалист принес документы о прохождении руководителю, с него потребовали письменно объяснить, на каких основаниях сотрудник отсутствовал на рабочем месте.

На следующий день с меня запросили объяснение по поводу прогула. Я и удивился, и разозлился. Первый раз видел такой явный дебилизм. Я не поленился и написал объяснение, где подробно расписал время моего пребывания у разных специалистов, а также суммы, потраченные из моих личных средств на платные услуги по медкомиссии. По закону – работодатель оплачивает профосмотры сотрудников. Более того – мой рабочий кабинет территориально находится в городе Кушва. На работу и с работы меня возит водитель предприятия. Даже если бы у меня оставалось время после прохождения комиссии, я бы физически не успел до работы добраться поделился произошедшим сотрудник ВГОКа.

Позже тагильчанину объявили выговор за прогул и предложили ознакомиться с актами.

Я ознакомился с документами, в которых была куча несоответствий и по времени, и по хронологии событий, поставил свое письменное несогласие и отправился в инспекцию по трудовым спорам. Инспектор делала большие глаза, когда читала весь этот бред в документах пояснил житель Нижнего Тагила.

Специалист ВГОК рассказал о своих дальнейших намерениях. Теперь он пойдет в суд. Тагильчанин также пояснил, что ему ясны мотивы руководства дирекции по корпоративной защите. По его мнению, причина кроется в личной неприязни руководства дирекции.

Давно искали зацепку, чтобы меня уволить. Причина следующая: в свое время я отказался выполнять работу, которая не входит в мои должностные обязанности. Я отказался в свое рабочее время работать на фирму «Детектив и партнеры», которую руководители дирекции по корпоративной защите организовали для своих личных нужд. Как только я сказал, что не буду выполнять поручения для их конторы, начались попытки моего увольнения. Мне начали, как говорится, «пить кровь».

Сначала были просто придирки, позже меня отправили работать в город Кушва, куда я езжу из Тагила каждый день, теперь меня вот так постепенно, выговор за выговором, хотят уволить, -- объяснил свое видение причины тагильчанин.

Юристы считают, что права сотрудника ВГОКа действительно были нарушены:

Направление на медкомиссию выдается на руки. Медосмотр действительно считается пройденным после осмотра всех врачей и выдачи итогового заключения. Сроки прохождения ничем не регламентированы. Тут все зависит от следующих обстоятельств: если, к примеру, на медкомиссию отправили весь цех, то все целенаправленно идут в одну поликлинику, с которой есть договоренность и скопом в отведенное время проходят. В данном случае сотрудник в индивидуальном порядке объезжал всех нужных специалистов. Это то, что касается сроков. Еще одним обстоятельством является организация медосмотров в поликлиниках конкретно в каждом муниципалитете, это связано с количеством больниц, имеющих лицензию на проведение профосмотров и многих других факторов. Проведение медкомиссий оплачивается, согласно ст. 212 ТК РФ, работодателем. В данном случае, сотруднику ВГОК можно обратиться в суд дала пояснение по ситуации юрист по трудовым отношениям из Нижнего Тагила.

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#Общество#Нижний Тагил#Суд#ЕВРАЗ НТМК#ВГОК#Медкомиссия
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