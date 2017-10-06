Сотрудник ВГОКа получил выговор за «прогул» из-за обязательной медкомиссии и планирует судиться (ФОТО)

Posted 6 октября 2017, 08:10
Published 6 октября 2017, 08:10
Modified 3 августа 2022, 23:50
Updated 3 августа 2022, 23:50
Сотрудник ВГОКа получил направление на плановый медосмотр. Даты прохождения он согласовал с непосредственным руководителем. Через несколько дней ему был вынесен выговор за отсутствие на рабочем месте. Теперь восстанавливать справедливость тагильчанину помогут трудовая инспекция и суд.
Со слов специалиста комбината, даты плановой медкомиссии были оговорены с руководителем дирекции по корпоративной защите Александром Худяковым. На руки сотрудник получил от работодателя направление на медкомиссию.
Медосмотр проходил с 5 по 7 сентября. Анализы были готовы какие-то на следующий день, какие-то через день. Также нужно было получить справки от нарколога и психиатра, какие там очереди, думаю, в Тагиле все знают. По нескольку раз в день ездил по больницам. Не для кого также не секрет, что согласно приказу Минздрава по профосмотрам, медосмотр считается пройденным после осмотра всех врачей и дополнительных по указанию терапевта рассказал тагильчанин.
Однако, когда в оговоренные сроки специалист принес документы о прохождении руководителю, с него потребовали письменно объяснить, на каких основаниях сотрудник отсутствовал на рабочем месте.
На следующий день с меня запросили объяснение по поводу прогула. Я и удивился, и разозлился. Первый раз видел такой явный дебилизм. Я не поленился и написал объяснение, где подробно расписал время моего пребывания у разных специалистов, а также суммы, потраченные из моих личных средств на платные услуги по медкомиссии. По закону – работодатель оплачивает профосмотры сотрудников. Более того – мой рабочий кабинет территориально находится в городе Кушва. На работу и с работы меня возит водитель предприятия. Даже если бы у меня оставалось время после прохождения комиссии, я бы физически не успел до работы добраться поделился произошедшим сотрудник ВГОКа.
Я ознакомился с документами, в которых была куча несоответствий и по времени, и по хронологии событий, поставил свое письменное несогласие и отправился в инспекцию по трудовым спорам. Инспектор делала большие глаза, когда читала весь этот бред в документах пояснил житель Нижнего Тагила.
Специалист ВГОК рассказал о своих дальнейших намерениях. Теперь он пойдет в суд. Тагильчанин также пояснил, что ему ясны мотивы руководства дирекции по корпоративной защите. По его мнению, причина кроется в личной неприязни руководства дирекции.
Давно искали зацепку, чтобы меня уволить. Причина следующая: в свое время я отказался выполнять работу, которая не входит в мои должностные обязанности. Я отказался в свое рабочее время работать на фирму «Детектив и партнеры», которую руководители дирекции по корпоративной защите организовали для своих личных нужд. Как только я сказал, что не буду выполнять поручения для их конторы, начались попытки моего увольнения. Мне начали, как говорится, «пить кровь».
Сначала были просто придирки, позже меня отправили работать в город Кушва, куда я езжу из Тагила каждый день, теперь меня вот так постепенно, выговор за выговором, хотят уволить, -- объяснил свое видение причины тагильчанин.
Юристы считают, что права сотрудника ВГОКа действительно были нарушены:
Направление на медкомиссию выдается на руки. Медосмотр действительно считается пройденным после осмотра всех врачей и выдачи итогового заключения. Сроки прохождения ничем не регламентированы. Тут все зависит от следующих обстоятельств: если, к примеру, на медкомиссию отправили весь цех, то все целенаправленно идут в одну поликлинику, с которой есть договоренность и скопом в отведенное время проходят. В данном случае сотрудник в индивидуальном порядке объезжал всех нужных специалистов. Это то, что касается сроков. Еще одним обстоятельством является организация медосмотров в поликлиниках конкретно в каждом муниципалитете, это связано с количеством больниц, имеющих лицензию на проведение профосмотров и многих других факторов. Проведение медкомиссий оплачивается, согласно ст. 212 ТК РФ, работодателем. В данном случае, сотруднику ВГОК можно обратиться в суд дала пояснение по ситуации юрист по трудовым отношениям из Нижнего Тагила.
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