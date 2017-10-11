Хабаровские дорожники просят увеличить количество снегоуборочной техники вдвое

Как отметил Виталий Колтанюк, замначальника управления дорог и внешнего благоустройства Хабаровска, машинам требуется на очистку своей территории от 8 до 16 часов. Однако в том случае, если на дорогах не будет пробок. И чтобы снег можно было убирать оперативно, требуется увеличить количество снегоуборочной техники в городе в два раза.