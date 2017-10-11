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Posted 11 октября 2017, 12:30

Published 11 октября 2017, 12:30

Modified 3 августа 2022, 23:50

Updated 3 августа 2022, 23:50

Хабаровские дорожники просят увеличить количество снегоуборочной техники вдвое

11 октября 2017, 12:30
В автопарке Хабаровска может не хватит снегоуборочной техники.

С 15 октября для дорожников Хабаровска начинается зимний сезон. В это время повышается вероятность снежных осадков.

Ожидается, что в этом сезоне на дороги города выедут 220 единиц снегоуборочной техники. Однако количество грейдеров, тракторов, погрузчиков и самосвалов вдвое меньше нужного.

На помощь хабаровскому автопарку призовут еще 86 единиц техники. Предприятия города уже готовы к уборке снега с улиц Хабаровска.

Как отметил Виталий Колтанюк, замначальника управления дорог и внешнего благоустройства Хабаровска, машинам требуется на очистку своей территории от 8 до 16 часов. Однако в том случае, если на дорогах не будет пробок. И чтобы снег можно было убирать оперативно, требуется увеличить количество снегоуборочной техники в городе в два раза.

Как утверждает Колтанюк, возможности увеличить количество техники в автопарке за счет бюджета города на данный момент нет. При этом количество территорий для очистки от снега растет из года в год.

Также для обработки дороги и тротуаров ото льда, дорожниками были подготовлены 25 тонн песка, 250 тонн противогололедного реагента «Бионорд» и 750 тонн технической соли, пишет «Восток-медиа».

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#Транспорт#Дорога#Снег#Уборка#Техника#Хабаровск#Дорожники
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