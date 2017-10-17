tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 октября 2017, 19:05

Published 17 октября 2017, 19:05

Modified 3 августа 2022, 23:50

Updated 3 августа 2022, 23:50

Сим-карты в спичечном коробке и дрожжи в печенье обнаружены в посылке для осужденных ИК-12 (ВИДЕО)

17 октября 2017, 19:05
В течение 2 дней в тагильскую колонию ИК-12 пытались пронести сим-карты и дрожжи. В качестве мест для хранения посетители использовали спичечный коробок и пакет с печеньем.

16 октября автомобиль пытался проехать на территорию ИК-12. В кабине был обнаружен спичечный коробок, внутри которого находилась 21 сим-карта.

Днём ранее, 15 октября, гражданин пытался передать продукты осужденному. В пакете с печеньем сотрудники колонии обнаружили хлебопекарные дрожжи, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.

Против посетителей, которые пытались пронести на территорию колонии запрещенные предметы, будут применены соответствующие законодательству санкции.

Видео: Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

© TagilCity.ru

#Общество#Нижний Тагил#Проверка#Свердловская область#Колония#Посылка#ИК-12#Сим-карта
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика