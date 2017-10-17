Сим-карты в спичечном коробке и дрожжи в печенье обнаружены в посылке для осужденных ИК-12 (ВИДЕО)

Posted 17 октября 2017, 19:05
Published 17 октября 2017, 19:05
Modified 3 августа 2022, 23:50
Updated 3 августа 2022, 23:50
16 октября автомобиль пытался проехать на территорию ИК-12. В кабине был обнаружен спичечный коробок, внутри которого находилась 21 сим-карта.
Днём ранее, 15 октября, гражданин пытался передать продукты осужденному. В пакете с печеньем сотрудники колонии обнаружили хлебопекарные дрожжи, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.
Против посетителей, которые пытались пронести на территорию колонии запрещенные предметы, будут применены соответствующие законодательству санкции.
Видео: Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
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