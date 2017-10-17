Сим-карты в спичечном коробке и дрожжи в печенье обнаружены в посылке для осужденных ИК-12 (ВИДЕО)

В течение 2 дней в тагильскую колонию ИК-12 пытались пронести сим-карты и дрожжи. В качестве мест для хранения посетители использовали спичечный коробок и пакет с печеньем.

16 октября автомобиль пытался проехать на территорию ИК-12. В кабине был обнаружен спичечный коробок, внутри которого находилась 21 сим-карта. Днём ранее, 15 октября, гражданин пытался передать продукты осужденному. В пакете с печеньем сотрудники колонии обнаружили хлебопекарные дрожжи, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области. Против посетителей, которые пытались пронести на территорию колонии запрещенные предметы, будут применены соответствующие законодательству санкции. Видео: Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области © TagilCity.ru