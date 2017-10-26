tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 октября 2017, 03:30

Published 26 октября 2017, 03:30

Modified 3 августа 2022, 23:49

Updated 3 августа 2022, 23:49

Благотворительные фонды смогут бесплатно продвигаться в ВКонтакте

26 октября 2017, 03:30
Благотворительные фонды смогут получить бесплатное продвижение в социальной сети «ВКонтакте» и от ряда интерактивных агентств.

Так, 31 октября представители ВКонтакте, Ассоциации интерактивных агентств и Ассоциации фандрайзеров проведут Благотворительный аукцион услуг по продвижению. Событие состоится в офисе ВКонтакте в Москве.

Представителям благотворительных фондов предстоит презентовать на аукционе цели своей коммуникации и деятельности. А агентства, предложившие фондам наибольшее количество времени использования своих услуг, будут считаться подрядчиками. В сотрудничестве с ВК им предстоит разработать некоммерческое продвижение организаций в соцсетях, креативные подходы и медиаплан.

В качестве участников были выбраны 7 фондов.

Благотворительные организации хотят максимально эффективно решать коммуникационные задачи в VK, но зачастую им не хватает для этого опыта и компетенции. Наше мероприятие поможет с этой задачей. Фонды прошли серьезный отбор, прежде чем стали участниками аукциона. Мы убедились, что эти организации ведут системную работу, постоянно развиваются и повышают качество своей деятельности отметила Ирина Шубина, руководитель направления «Благотворительность ВКонтакте».

© TagilCity.ru

#Общество#Россия#Свердловская область#Помощь#Интернет#Сайт#Вконтакте#Акция#Благотворительность
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика