Благотворительные фонды смогут бесплатно продвигаться в ВКонтакте

Posted 26 октября 2017, 03:30
Published 26 октября 2017, 03:30
Modified 3 августа 2022, 23:49
Updated 3 августа 2022, 23:49
Так, 31 октября представители ВКонтакте, Ассоциации интерактивных агентств и Ассоциации фандрайзеров проведут Благотворительный аукцион услуг по продвижению. Событие состоится в офисе ВКонтакте в Москве.
Представителям благотворительных фондов предстоит презентовать на аукционе цели своей коммуникации и деятельности. А агентства, предложившие фондам наибольшее количество времени использования своих услуг, будут считаться подрядчиками. В сотрудничестве с ВК им предстоит разработать некоммерческое продвижение организаций в соцсетях, креативные подходы и медиаплан.
В качестве участников были выбраны 7 фондов.
Благотворительные организации хотят максимально эффективно решать коммуникационные задачи в VK, но зачастую им не хватает для этого опыта и компетенции. Наше мероприятие поможет с этой задачей. Фонды прошли серьезный отбор, прежде чем стали участниками аукциона. Мы убедились, что эти организации ведут системную работу, постоянно развиваются и повышают качество своей деятельности отметила Ирина Шубина, руководитель направления «Благотворительность ВКонтакте».
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