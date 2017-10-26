Благотворительные фонды смогут бесплатно продвигаться в ВКонтакте

Благотворительные организации хотят максимально эффективно решать коммуникационные задачи в VK, но зачастую им не хватает для этого опыта и компетенции. Наше мероприятие поможет с этой задачей. Фонды прошли серьезный отбор, прежде чем стали участниками аукциона. Мы убедились, что эти организации ведут системную работу, постоянно развиваются и повышают качество своей деятельности отметила Ирина Шубина, руководитель направления «Благотворительность ВКонтакте».