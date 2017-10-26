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Posted 26 октября 2017, 01:05

Published 26 октября 2017, 01:05

Modified 14 декабря 2023, 15:52

Updated 14 декабря 2023, 15:52

Массовая драка из-за парковочного места произошла между мигрантами в Нижнем Тагиле

26 октября 2017, 01:05
Несколько нарядов полиции были подняты по тревоге после сообщения о том, что на «китайском» рынке Нижнего Тагила происходит массовая драка с участием жителей стран ближнего зарубежья.

Вечером 25 октября возле рынка «Спутник» в Дзержинском районе Нижнего Тагила произошёл конфликт, в котором приняли участие жители Таджикистана и Узбекистана. Для прекращения массовой драки вызвали несколько нарядов полиции и наряд ОМОНа.

Доставили в ОП № 17 семь человек для дальнейшего детального разбирательства и установления точных причин ссоры. По одной из отрабатываемых сотрудниками полиции версий, инцидент случился из-за парковочного места прокомментировал ситуацию начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых

Как сообщают «Вечерние ведомости», в драке есть один пострадавший. У женщины, которая пыталась разнять дерущихся мужчин, на руке имеется порез. На данный момент участники массовой драки опрашиваются полицейскими. По результатам разбирательства правоохранительные органы вынесут соответствующее процессуальное решение.

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