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Posted 4 ноября 2017, 05:35

Published 4 ноября 2017, 05:35

Modified 3 августа 2022, 23:49

Updated 3 августа 2022, 23:49

9 лет колонии за убийство табуретом назначены жителю Новой Ляли (ФОТО)

4 ноября 2017, 05:35
Смертью закончился конфликт жителей Новой Ляли. Молодой человек насмерть забил табуретом хозяина дома, в котором произошла драка.

10 июня 20-летний житель Новой Ляли пришёл в частный дом, где в этот момент находились двое мужчин и одна женщина.

Гость обвинил присутствующих в том, что принадлежащая им собака днём ранее набросилась на него и покусала. По ходу выяснения отношений возник конфликт, который перерос в драку.

Молодой человек схватил табурет и бросился на хозяина дома. В результате избиения жертве была нанесена черепно-мозговая травма, из-за которой он скончался на месте, сообщает СУ СК России по Свердловской области.

3 ноября суд, изучив материалы уголовного дела, признал 20-летнего жителя Новой Ляли виновным в умышленном причинении здоровья, повлекшем смерть потерпевшего. В соответствии с приговором подсудимому назначено наказание в виде 9 лет лишения тюрьмы в колонии строго режима.

Фото: СУ СК России по Свердловской области

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#Происшествия#Свердловская область#Смерть#Суд#Уголовное дело#Убийство#Насилие#Новая Ляля
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