9 лет колонии за убийство табуретом назначены жителю Новой Ляли (ФОТО)

Posted 4 ноября 2017, 05:35
Published 4 ноября 2017, 05:35
Modified 3 августа 2022, 23:49
Updated 3 августа 2022, 23:49
10 июня 20-летний житель Новой Ляли пришёл в частный дом, где в этот момент находились двое мужчин и одна женщина.
Гость обвинил присутствующих в том, что принадлежащая им собака днём ранее набросилась на него и покусала. По ходу выяснения отношений возник конфликт, который перерос в драку.
Молодой человек схватил табурет и бросился на хозяина дома. В результате избиения жертве была нанесена черепно-мозговая травма, из-за которой он скончался на месте, сообщает СУ СК России по Свердловской области.
3 ноября суд, изучив материалы уголовного дела, признал 20-летнего жителя Новой Ляли виновным в умышленном причинении здоровья, повлекшем смерть потерпевшего. В соответствии с приговором подсудимому назначено наказание в виде 9 лет лишения тюрьмы в колонии строго режима.
Фото: СУ СК России по Свердловской области
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