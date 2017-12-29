Ускоряем работу колл-центра с помощью Service Deskна базе CRM

Средняя скорость обработки заявки — один из ключевых параметров. Для улучшения показателя можно пойти несколькими путями: нанять больше сотрудников, разработать четкую схему ответов на вопросы. Эти методы были эффективными до активного внедрения Service Desk на базе CRM. Система позволяет автоматизировать все рутинные процессы, перевести работу полностью в единое окно оператора. Кроме работы посредством телефонии операторы могут обрабатывать заявки, полученные по email, сообщениям, порталу самообслуживания.