Ускоряем работу колл-центра с помощью Service Deskна базе CRM

Posted 29 декабря 2017,, 09:10
Published 29 декабря 2017,, 09:10
Modified Вчера, 19:42
Updated Вчера, 19:42
Наиболее эффективным считается системы типа Help Desk и Service Desk интегрированные с CRM системой. Такая комбинация предоставляет возможность определять входящий звонок, просматривать историю взаимодействия, создавать и управлять очередями заявок.
Средняя скорость обработки заявки — один из ключевых параметров. Для улучшения показателя можно пойти несколькими путями: нанять больше сотрудников, разработать четкую схему ответов на вопросы. Эти методы были эффективными до активного внедрения Service Desk на базе CRM. Система позволяет автоматизировать все рутинные процессы, перевести работу полностью в единое окно оператора. Кроме работы посредством телефонии операторы могут обрабатывать заявки, полученные по email, сообщениям, порталу самообслуживания.
Основные возможности CRM для ускорения телефонии колл-центра:
Управление очередями:
Возможности CRM для создания омниканальности (термин означающий множество каналов связи) колл-центра:
Портал самообслуживания в Service Desk bpm'online:
Внедрив CRM-систему для колл-центра Вы гарантированно ускорите его работу, повысите качество обслуживания. От лояльности человека к бизнесу зависит повторные продажи и заказы. ПО этой причине скорость обработки крайне важна. Слишком длительное ожидание ответа оператора или повторное объяснение проблему новому оператору заставляет человека нервничать.
Аналитика работы колл-центра:
Для руководителей CRM позволит получить детальную аналитику работы как центра в целом, так и каждого сотрудника в частности. Показатели количества обработанных, просроченных заявок, качество работы и степень удовлетворенности клиента — вот ключ к успеху и развитию бизнеса!
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