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Posted 12 февраля 2018, 05:30

Published 12 февраля 2018, 05:30

Modified 3 августа 2022, 23:43

Updated 3 августа 2022, 23:43

Свечи в память самолета саратовских авиалиний зажгли в Екатеринбурге (ВИДЕО)

12 февраля 2018, 05:30
Видео двух горящих свечей появилось вчера на медиафасаде Ельцин-центра в Екатеринбурге. Пламя «зажжено» в память o жертвах крушения самолета АН-148, разбившегося 11 февраля после вылета.

Самолет саратовских авиалиний рухнул с высоты более двух километров после вылета из московского «Домодедово», в авиакатастрофе никто не выжил. В самом центре пояснили, что глубоко соболезнуют семьям погибших, поэтому решили не дожидаться официального объявления траура и выразить таким образом свою скорбь, пишут «Моменты».

Аналогичным образом работники Ельцин-центра отреагировали на авиакатастрофу в декабре 2016 года, во время которой погибло 92 человека.

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#Денис Объедкин#Происшествия#Транспорт#Россия#Смерть#Авиакатастрофа#Ельцин Центр#Самолет
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