Свечи в память самолета саратовских авиалиний зажгли в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Posted 12 февраля 2018, 05:30
Published 12 февраля 2018, 05:30
Modified 3 августа 2022, 23:43
Updated 3 августа 2022, 23:43
Самолет саратовских авиалиний рухнул с высоты более двух километров после вылета из московского «Домодедово», в авиакатастрофе никто не выжил. В самом центре пояснили, что глубоко соболезнуют семьям погибших, поэтому решили не дожидаться официального объявления траура и выразить таким образом свою скорбь, пишут «Моменты».
Аналогичным образом работники Ельцин-центра отреагировали на авиакатастрофу в декабре 2016 года, во время которой погибло 92 человека.
© TagilCity.ru