tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 февраля 2018, 16:30

Published 27 февраля 2018, 16:30

Modified 14 декабря 2023, 15:51

Updated 14 декабря 2023, 15:51

Независимая экспертная проверка началась в Минздраве Свердловской области

27 февраля 2018, 16:30
В свердловском Минздраве начался аудит с участием независимых экспертов. Проверка проходит по нескольким направлениям, увеличивающим статистику по смертности населения.

В министерстве здравоохранения Свердловской области начались проверки с участием независимых экспертов. Их инициатором стал Андрей Цветков, в декабре 2017 года назначенный главой ведомства. Известно, что аудит начался около двух недель назад.

Проверка проводится по нескольким направлениям, увеличивающим статистику по смертности. В их числе – неотложные хирургия, кардиология и терапия.

Так, для проверки качества неотложной хирургии будут изучены отчеты более 80 учреждений области за 3 года. Данные будут обрабатываться, после чего будут сделаны выводы. Аудит не будет публичным, его проводят независимые эксперты, уточняют «Аргументы и Факты».

© TagilCity.ru

Материалы по теме
#Денис Объедкин#Проверка#Свердловская область#Здоровье#Медицина#Минздрав#Министерство#Андрей Цветков
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика