Независимая экспертная проверка началась в Минздраве Свердловской области

Так, для проверки качества неотложной хирургии будут изучены отчеты более 80 учреждений области за 3 года. Данные будут обрабатываться, после чего будут сделаны выводы. Аудит не будет публичным, его проводят независимые эксперты, уточняют «Аргументы и Факты».