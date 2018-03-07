Житель Красноуральска приговорен к 16 годам лишения свободы за торговлю наркотиками

Вечером 21 октября 2017 года обвиняемый предложил своему знакомому приобрести у него 500 гр наркопрепаратов за 250 тысяч рублей. На момент совершения сделки Пардаева задержали полицейские. При нем обнаружили 498 гр героина, a во время обыска квартиры обнаружили еще 300 гр наркотических препаратов.