Свердловская область награждена на международной выставке за реализацию турпроектов

Диплом за творческий подход к созданию и реализации турпроектов с подписью главы Ростуризма был вручен министерству инвестиций и развития Свердловской области. Позже регион наградили за продвижение туристических событий области и развитие туризма. Эксперты отметили важность создания новых маршрутов в регионе - например, появление «Императорского маршрута».