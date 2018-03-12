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Posted 12 марта 2018, 16:40

Published 12 марта 2018, 16:40

Modified 3 августа 2022, 23:42

Updated 3 августа 2022, 23:42

Свердловская область награждена на международной выставке за реализацию турпроектов

12 марта 2018, 16:40
На международной туристической выставке Свердловская область получила две престижные премии – «за творческий подход в создании и реализации туристических проектов» и «за активное продвижение туристических событий региона».

Эксперты туристической выставки «Интурмаркет», которая прошла в Москве, высоко оценили Свердловскую область. Регион получил высокие оценки за активное развитие туристско-информационных служб, а уральский Центр развития туризма был назван одним из лучших в России.

Диплом за творческий подход к созданию и реализации турпроектов с подписью главы Ростуризма был вручен министерству инвестиций и развития Свердловской области. Позже регион наградили за продвижение туристических событий области и развитие туризма. Эксперты отметили важность создания новых маршрутов в регионе - например, появление «Императорского маршрута».

Представители области в рамках выставки не только получили заслуженные награды, но и обсудили с российскими туроператорами развитие межрегиональных туристических маршрутов, сообщает «Тагильский Рабочий».

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