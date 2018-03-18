46,68% граждан проголосовало на избирательных участках Свердловской области

Posted 18 марта 2018, 13:05
Published 18 марта 2018, 13:05
Modified 24 февраля, 12:29
Updated 24 февраля, 12:29
По данным пресс-службы Избирательной комиссии Свердловской области, процент явки граждан на избирательные участки выше, чем на выборах президента России, проводившихся в 2012 году.
В столице Урала сегодня к 15 часам уже проголосовал 41% избирателей, а в Нижнем Тагиле — 46%.
По активности избирателей Свердловская область на 2-м месте, на первом — Челябинская область.
В Нижнем Тагиле на 15.00 по явке лидировал Дзержинский район.
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