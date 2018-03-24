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Posted 24 марта 2018, 05:50

Published 24 марта 2018, 05:50

Modified 3 августа 2022, 23:41

Updated 3 августа 2022, 23:41

Всетагильский потоп, или почему асфальт смывает весной

24 марта 2018, 05:50
Каждый год в Нижнем Тагиле весна приходит внезапно. При наступлении устойчивых плюсовых температур снежные завалы на дорогах начинают таять и затапливают городские магистрали. И маленькие ямки на дорожном полотне через пару недель превращаются в кратеры и входы в подземный мир.

Если рассматривать этот процесс с точки зрения физики, то нет ничего удивительного. Днем светит солнышко, столбик термометра поднимается до плюсовых температур, снежные валы таят и дорожное полотно покрывается толщей воды. Вода заполняет мелкие ямы и трещины, а ночью замерзает. Как известно каждому семикласснику, при замерзании вода расширяется и разрывает асфальт. Как итог - недавно отремонтированные дороги становятся каждую весну похожими на дорогой сыр с дырочками.

Как же этого избежать? А нужно всего лишь, своевременно вскрыть и прочистить ливневые колодцы и водоотводные канавы.

Согласно муниципальному контракту, прочистка ливневки должна начинаться с 15 апреля. Но по прогнозу, уже с 1 апреля в Нижнем Тагиле установятся положительные температуры. Дорожники и чиновники уже несколько лет отказываются работать на опережение и выполнять эти работы не по календарю, а по погоде.

Как председатель ОД «Тагил без ям», я неоднократно просил дорожников и городских чиновников приступать к расчистке водоотводных сооружений с конца марта, чтоб сохранить дороги и не создавать наледь на проезжей части. Пока чиновники глухи к моим просьбам. Возможно, данную статью прочтет достаточно ответственный и влиятельный человек, и он сможет объяснить тагильским чиновникам, что дороги нужно беречь. Ведь они сделаны на народные деньги!

Информация, опубликованная на TagilCity.ru в рубрике «5 колонка», является личным мнением автора и может не совпадать с позицией Редакции.

#Никита Чапурин#Юлия Курбатова#Транспорт#Нижний Тагил#Проверка#Дорога#Мнения#Город#Ремонт дорог#Дорожные службы
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