Всетагильский потоп, или почему асфальт смывает весной

Как председатель ОД «Тагил без ям», я неоднократно просил дорожников и городских чиновников приступать к расчистке водоотводных сооружений с конца марта, чтоб сохранить дороги и не создавать наледь на проезжей части. Пока чиновники глухи к моим просьбам. Возможно, данную статью прочтет достаточно ответственный и влиятельный человек, и он сможет объяснить тагильским чиновникам, что дороги нужно беречь. Ведь они сделаны на народные деньги!