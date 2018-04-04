Продолжение м/ф «Простоквашино» официально вышло в России (ВИДЕО)

По сюжету первой серии перезапуска «Возвращение в Простоквашино» Дядя Фёдор едет в гости к друзьям – Матроскину и Шарику, которые по-прежнему живут в Простоквашино. Там главные герои встречаются с почтальоном Печкиным. Среди новых героев - сестра Дяди Фёдора Вера Павловна, она также появляется в первой серии продолжения.