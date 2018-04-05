Семья из Екатеринбурга отсудила у энергетиков 5 млн рублей за пожар в доме

Posted 5 апреля 2018, 10:25
Published 5 апреля 2018, 10:25
Modified 14 декабря 2023, 15:52
Updated 14 декабря 2023, 15:52
Пожар произошел в щитке из-за электросчетчика, который был установлен на опоре линии электропередач с отклонениями от норм. Ущерб имущества семьи составил 3 миллиона 523 тысячи рублей. Жильцы пытались решить вопрос в досудебном порядке, но им это не удалось.
Суд вынес решение взыскать с АО «Екатеринбургэнергосбыт» сумму ущерба и штраф за то, что они отказались решать дело добровольно. Всего компания должна выплатить семье 5 379 915 рублей.
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