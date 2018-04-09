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Posted 9 апреля 2018, 12:35

Published 9 апреля 2018, 12:35

Modified 3 августа 2022, 23:40

Updated 3 августа 2022, 23:40

Более 800 млн рублей запланированы на ремонт и строительство дорог в Нижнем Тагиле

9 апреля 2018, 12:35
14 мая начнется летняя кампания по строительству и реконструкции дорог. Перед этим на наиболее проблемных участках проведут ямочный ремонт. В 2018 году на дорожные работы будет выделено больше 800 миллионов рублей.

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов провел совещание, на котором обсуждались вопросы и проблемы улично-дорожной сети города. Основной доклад для обсуждения представил директор МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Сергей Бобрецов. Он доложил, что снег вывезен с улиц города, проводится обследование дорожного полотна, завершена подготовка дорожной техники к работе летом.

Мэр постановил закончить обследование дорог к 27 апреля. Каждый дефект необходимо сфотографировать и утвердить сроки по его устранению. Подрядчиков обязали к 1 июля за свой счет устранить все недостатки, из-за которых на новых или отремонтированных дорогах образуются лужи.

14 мая начнется летняя кампания по строительству и реконструкции дорог. Перед этим на наиболее проблемных участках проведут

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