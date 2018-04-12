Подростки в Кировской области избили инвалида и сняли это на видео (ВИДЕО)

Posted 12 апреля 2018, 15:30
Published 12 апреля 2018, 15:30
Modified 14 декабря 2023, 15:52
Updated 14 декабря 2023, 15:52
Весь процесс избиения молодые люди сняли на камеру и выложили в Сеть. На видео можно заметить, как двое парней на улице подходят к мужчине с тростью. Один из подростков брызгает инвалиду в лицо из газового баллончика и бьет рукой в живот, а второй парень следом пинает мужчину в голову. Затем они не спеша уходят.
Как сообщают в следственном управлении, личности подростков установлены. Одному из них 16 лет, другому 17. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет «Российская газета».
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