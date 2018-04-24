Депутаты Заксобрания Свердловской области уличены в нарушении закона о коррупции

Например, на должности помощников депутатов назначены их супруги. Сами депутаты определяли размер их заработной платы в некоторых случаях - в разы больше, чем помощникам с аналогичными обязанностями. Также указанные помощники депутатов (супруги) в рабочее время неоднократно находились на отдыхе за границей РФ, получая при этом из областного бюджета заработную плату.