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Posted 24 апреля 2018, 17:40

Published 24 апреля 2018, 17:40

Modified 3 августа 2022, 23:39

Updated 3 августа 2022, 23:39

Депутаты Заксобрания Свердловской области уличены в нарушении закона о коррупции

24 апреля 2018, 17:40
Прокуратура Свердловской области в ходе проверки исполнения антикоррупционного законодательства депутатами Заксобрания Свердловской области выяснила, что некоторые чиновники нарушают законы о противодействии коррупции.

Например, на должности помощников депутатов назначены их супруги. Сами депутаты определяли размер их заработной платы в некоторых случаях - в разы больше, чем помощникам с аналогичными обязанностями. Также указанные помощники депутатов (супруги) в рабочее время неоднократно находились на отдыхе за границей РФ, получая при этом из областного бюджета заработную плату.

Кроме того, выявлены факты сокрытия депутатами сведений о наличии в собственности дорогостоящего имущества, расположенного в Екатеринбурге, в Московской и Тульской областях. Были также факты непредставления сведений об участии в коммерческой деятельности.

По итогам проверки председателю Законодательного Собрания было вынесено представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства. Однако на заседание Заксобрания был вынесен вопрос о досрочном прекращении полномочий только в отношении только одного депутата.

В связи с этим прокуратура Свердловской области направила административное исковое заявление в суд для рассмотрения вопроса о досрочном прекращении полномочий в отношении ряда депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, допустивших нарушение антикоррупционного законодательства.

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#Денис Объедкин#Политика#Свердловская область#Законодательное собрание#Коррупция#Депутаты#Нарушения#Антикоррупционный закон
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