Эксперты: Скандальные слова Миронова могут использовать в корыстных целях

Эксперт ВЦИОМ Хакасии Александр Бортников сообщил, что на данный момент никому неизвестно, что стоит за кандидатом и что им движет. Однако он добавил, что партия «Российский общенародный союз», от которой баллотируется Миронов, уже давно известна своей способностью находить способы для получения электоральных дивидендов якобы ради патриотической повестки. Бортников предполагает, что на самом деле эта повестка псевдопатриотическая, сообщает АИС. Кроме этого, он заявил, что подобные заявления являются опасными и могут нести в себе угрозу. По словам эксперта, заявления Миронова могут быть использованы сторонними лицами для расшатывания ситуации в регионе в корыстных интересах.
Также эксперт отмечает, что выдвижение Миронова – это проверка нынешних властей на консолидацию и адекватное реагирование на вызов.
Ранее кандидат на пост главы Хакасии Иван Миронов шокировал общественность предложением об объединении региона с Тывой или Красноярским краем. Он также добавил, что в настоящее время Хакасия не соответствует ожиданиям населения и задачам по развитию республики. Еще в своем выступлении Миронов предложил аннулировать республиканские льготы, так как, по его мнению, они не обоснованы и имеют негативное влияние. Кроме всего, он предложил пересмотреть национальный статус региона.