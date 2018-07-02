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Posted 2 июля 2018, 02:00

Published 2 июля 2018, 02:00

Modified 24 февраля, 12:31

Updated 24 февраля, 12:31

Болельщик из фан-зоны в Екатеринбурге почувствовал себя плохо перед матчем

2 июля 2018, 02:00
Перед матчем Россия-Испания одному из болельщиков, находившемуся в фан-зоне Екатеринбурга, стало плохо. Для оказания помощи была вызвана бригада медиков.

1 июля до начала матча Россия-Испания стало плохо болельщику, который пришёл поболеть за российских футболистов. Для оказания помощи вызвали медиков, которые увезли пострадавшего на специальном автомобиле.

Как сообщает Znak.com, причиной ухудшения самочувствия мог стать солнечный удар. 1 июля в Екатеринбурге установилась 30-градусная жара. Фанаты вынуждены были искать тень, чтобы спрятаться от палящего уральского солнца.

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#Новости УрФО#Свердловская область#Здоровье#Болельщики#Матч#Футбол#Скорая помощь#Жара#Екатеринбург
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