Болельщик из фан-зоны в Екатеринбурге почувствовал себя плохо перед матчем

Posted 2 июля 2018, 02:00
Published 2 июля 2018, 02:00
Modified 24 февраля, 12:31
Updated 24 февраля, 12:31
1 июля до начала матча Россия-Испания стало плохо болельщику, который пришёл поболеть за российских футболистов. Для оказания помощи вызвали медиков, которые увезли пострадавшего на специальном автомобиле.
Как сообщает Znak.com, причиной ухудшения самочувствия мог стать солнечный удар. 1 июля в Екатеринбурге установилась 30-градусная жара. Фанаты вынуждены были искать тень, чтобы спрятаться от палящего уральского солнца.