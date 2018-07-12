Центр ядерной медицины полного цикла появится в Екатеринбурге к 2020 году

Первый в Российской Федерации центр ядерной медицины полного цикла к 2020 году появится в столице Свердловской области. После окончания строительства, у пациентов появится место, где они смогут получить диагностику и пройти курс лечения.

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