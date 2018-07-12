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Posted 12 июля 2018,, 01:00

Published 12 июля 2018,, 01:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Центр ядерной медицины полного цикла появится в Екатеринбурге к 2020 году

12 июля 2018, 01:00
Первый в Российской Федерации центр ядерной медицины полного цикла к 2020 году появится в столице Свердловской области. После окончания строительства, у пациентов появится место, где они смогут получить диагностику и пройти курс лечения.

Более 2 млрд рублей будет потрачено на строительство первого в России центра ядерной медицины полного цикла. Пациенты получат возможность пройти диагностику и полный курс лечения в одном месте.

Этот центр будет пилотным проектом, в случае успешной реализации которого подобные заведения появятся по всей стране. Как сообщает ТАСС, к концу 2025 года благодаря центрам ядерной медицины полного цикла услуги смогут получить 45 млн россиян.

Соглашение об инвестировании в строительство было подписано на выставке «ИННОПРОМ-2018», которая проходит в столице Свердловской области.

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