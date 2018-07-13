Екатеринбурженка не выходит на связь после задержания полицией Ливана

Posted 13 июля 2018,, 02:00
Published 13 июля 2018,, 02:00
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
10 июля жительнице Екатеринбурга Татьяне Нитиевских позвонила её дочь Светлана, которая отдыхала в Ливане. Она сообщила, что её вместе с 25-ю девушками удерживают в камере отделения полиции и заставляют подписывать документы на арабском языке.
После этого девушка перестала выходить на связь. Чуть позже Татьяна сообщила, что с ней связывались люди, которые требовали за дочь выкуп, сообщает «Интерфакс Россия».
Нитиевских обратилась к уполномоченному по правам человека в Свердловской области, но пока что ответ из ведомства не поступил. В министерстве иностранных дел журналистам не смогли подтвердить факт задержания гражданки России или поступления обращений от её родственников.