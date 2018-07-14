Драка между таксистом и пьяными пассажирами произошла в Екатеринбурге

Конфликт между нетрезвыми пассажирами такси и водителем закончился дракой. По утверждениям пассажиров, таксист набросился на них с кулаками, а после того, как они спаслись бегством из салона машины, забрал с собой чужие документы и банковскую карту.