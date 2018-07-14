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Posted 14 июля 2018,, 12:00

Published 14 июля 2018,, 12:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Драка между таксистом и пьяными пассажирами произошла в Екатеринбурге

14 июля 2018, 12:00
Конфликт между нетрезвыми пассажирами такси и водителем закончился дракой. По утверждениям пассажиров, таксист набросился на них с кулаками, а после того, как они спаслись бегством из салона машины, забрал с собой чужие документы и банковскую карту.

Вечером 11 июля компания, состоящая из невесты, жениха и их друга, заказали такси, чтобы уехать с ВИЗа на Уралмаш.

Молодые были в нетрезвом состоянии, что привело к перепалке с водителем. Со слов пассажиров, на улице Бебеля машина остановилась и таксист, вытащив их из салона, принялся избивать. Компания бросилась бежать, при этом в машине остались документы и банковская карта.

Как сообщает «Вечерний Екатеринбург», позже один из членов компании попытался связаться с таксистом, чтобы вернуть вещи, но тот не пошёл на встречу. По версии водителя, молодые люди нанесли ущерб автомобилю. В случившемся теперь будут разбираться правоохранительные органы.

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