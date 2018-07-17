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Posted 17 июля 2018,, 06:50

Published 17 июля 2018,, 06:50

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

6-летнего пропавшего екатеринбуржца нашли в Северной Осетии

17 июля 2018, 06:50
Найден 6-летний мальчик из Екатеринбурга, потерявшийся в Алагире в Северной Осетии 16 июля.

16 июля в 14:00 6-летний мальчик из Екатеринбурга пропал в Алагире в Северной Осетии. По информации из Единой службы спасения, ребенок приехал в город со своей матерью и потерялся в районе автовокзала.

10 спасателей Северо-осетинского поисково-спасательного отряда с кинологическим расчетом, 25 пожарных Алагирского пожарно-спасательного гарнизона, четыре спасателя республиканской службы спасения, десять сотрудников МВД с кинологом и собакой и восемь представителей «Россоюзспаса» были задействованы в поисковой операции. Проблемой для спасателей являлось то, что ребенок не говорит, следовательно, он не мог откликнуться на зов поисковиков.

17 июля около 5:00 спасатели обнаружили мальчика, информацию об этом подтвердили в поисковом отряде «Лиза Алерт», сообщает «Вечерний Екатеринбург».

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