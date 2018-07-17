Экс-кандидат в президенты примет участие в выборах в думу Екатеринбурга

Posted 17 июля 2018,, 01:30
Published 17 июля 2018,, 01:30
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Экс-кандидат на выборах президента России и лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин возглавил общемуниципальную часть списка свердловского отделения партии на выборах в думу Екатеринбурга.
Znak.com отмечает, что Сурайкин не первый кандидат в президенты, который баллотируется в городскую думу. Список ЛДПР, например, возглавил Владимир Вольфович Жириновский. Политологи называют таких кандидатов «паровозами», потому что в случае победы они отказываются от мандата в пользу нижестоящих по списку членов партии.
Выборы в городскую думу Екатеринбурга назначены на 9 сентября.