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Posted 17 июля 2018,, 01:30

Published 17 июля 2018,, 01:30

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Экс-кандидат в президенты примет участие в выборах в думу Екатеринбурга

17 июля 2018, 01:30
Глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, ранее принимавший участие в выборах президента России, будет баллотироваться на пост депутата городской думы Екатеринбурга.

Экс-кандидат на выборах президента России и лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин возглавил общемуниципальную часть списка свердловского отделения партии на выборах в думу Екатеринбурга.

Znak.com отмечает, что Сурайкин не первый кандидат в президенты, который баллотируется в городскую думу. Список ЛДПР, например, возглавил Владимир Вольфович Жириновский. Политологи называют таких кандидатов «паровозами», потому что в случае победы они отказываются от мандата в пользу нижестоящих по списку членов партии.

Выборы в городскую думу Екатеринбурга назначены на 9 сентября.

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