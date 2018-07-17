Экс-кандидат в президенты примет участие в выборах в думу Екатеринбурга

Znak.com отмечает, что Сурайкин не первый кандидат в президенты, который баллотируется в городскую думу. Список ЛДПР, например, возглавил Владимир Вольфович Жириновский. Политологи называют таких кандидатов «паровозами», потому что в случае победы они отказываются от мандата в пользу нижестоящих по списку членов партии.