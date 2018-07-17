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Posted 17 июля 2018,, 13:50

Published 17 июля 2018,, 13:50

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Турнир косарей прошел в Горноуральском городском округе

17 июля 2018, 13:50
В селе Новая Башкарка состоялся IV турнир косарей. На соревнования съехались участники со всего Горноуральского городского округа.

Турнир косарей проходит уже четвертый год. Ежегодно в соревнованиях принимают участие от 12 до 15 мужчин и женщин со всего Горноуральского городского округа.

Судьи учитывают не только то, как быстро участник пройдет свою дистанцию, но и качество кошения. Мужчинам предстояло скосить участок травы длиной 50 м шириной 1,8 м. У женщин длина участка составляла 25 м.

Кроме того, зрители могли поучаствовать в колке дров на время, узнать как правильно собирать банные веники и послушать народные песни в исполнении местных творческих коллективов, сообщает «Тагил-ТВ».

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#Общество#ГГО и пригород#Соревнования#Участники#Покос травы#Горноуральский городской округ#Косари
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