Турнир косарей прошел в Горноуральском городском округе

Posted 17 июля 2018,, 13:50
Published 17 июля 2018,, 13:50
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Турнир косарей проходит уже четвертый год. Ежегодно в соревнованиях принимают участие от 12 до 15 мужчин и женщин со всего Горноуральского городского округа.
Судьи учитывают не только то, как быстро участник пройдет свою дистанцию, но и качество кошения. Мужчинам предстояло скосить участок травы длиной 50 м шириной 1,8 м. У женщин длина участка составляла 25 м.
Кроме того, зрители могли поучаствовать в колке дров на время, узнать как правильно собирать банные веники и послушать народные песни в исполнении местных творческих коллективов, сообщает «Тагил-ТВ».