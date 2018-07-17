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Posted 17 июля 2018,, 01:00

Published 17 июля 2018,, 01:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Велосипедист из Екатеринбурга сломал ногу при задержании полицией

17 июля 2018, 01:00
Житель Екатеринбурга получил травму ноги, когда его пытался задержать сотрудник дорожной полиции. Мужчина передвигался на велосипеде и сломал ногу после падения. В произошедшем он винит полицейского, в свою очередь полиция составила в отношении велосипедиста протокол об административном правонарушении.

12 июля на улице Машинной в Екатеринбурге произошёл инцидент с участием велосипедиста и сотрудника ГИБДД.

Молодой человек по имени Александр пересекал улицу по пешеходному переходу, когда из патрульного автомобиля вышел полицейский и попытался провести задержание. Для этого он, со слов Александра, схватил его за руку, отчего велосипедист потерял равновесие и упал. После падения нога молодого человека вывернулась в неестественном положении. Рентген показал перелом бедра со смещением и ушиб колена.

Как сообщает «Вечерний Екатеринбург», в больнице Александру принесли протокол, из которого следовало, что в произошедшем только его вина, так как в момент пересечения улицы он, якобы, сбил пешехода. Подписывать протокол пострадавший екатеринбуржец отказался, а на следующий день написал жалобу в вышестоящие инстанции. Он надеется возместить материальный и моральный вред, нанесённый, по его мнению, сотрудником ГИБДД, через суд.

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#Транспорт#Новости УрФО#Свердловская область#ГИБДД#Перелом#Задержание#Нога#Велосипедист#Велосипед#Инспектор ГИБДД#Екатеринбург
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