Велосипедист из Екатеринбурга сломал ногу при задержании полицией

Как сообщает «Вечерний Екатеринбург», в больнице Александру принесли протокол, из которого следовало, что в произошедшем только его вина, так как в момент пересечения улицы он, якобы, сбил пешехода. Подписывать протокол пострадавший екатеринбуржец отказался, а на следующий день написал жалобу в вышестоящие инстанции. Он надеется возместить материальный и моральный вред, нанесённый, по его мнению, сотрудником ГИБДД, через суд.