Автомобильный крестный ход из Магадана прибудет в Нижний Тагил

Члены Магаданского отделения всероссийского общества инвалидов прибудут в Нижний Тагил в составе автомобильного крестного хода. Магаданские гости планируют принять участие в «Царских днях», посвященных 100-летию со дня расстрела семьи Николая II, и направляются в монастырь на Ганиной Яме.