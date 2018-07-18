Автомобильный крестный ход из Магадана прибудет в Нижний Тагил

Posted 18 июля 2018,, 02:00
Published 18 июля 2018,, 02:00
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Члены Магаданского отделения всероссийского общества инвалидов прибудут в Нижний Тагил в составе автомобильного крестного хода. Магаданские гости планируют принять участие в «Царских днях», посвященных 100-летию со дня расстрела семьи Николая II, и направляются в монастырь на Ганиной Яме.
На обратном пути участники автомобильного крестного хода заедут в наш город, чтобы передать подарки коллегам по всероссийскому обществу инвалидов, сообщает «Тагил-ТВ».