tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 июля 2018,, 02:00

Published 18 июля 2018,, 02:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Автомобильный крестный ход из Магадана прибудет в Нижний Тагил

18 июля 2018, 02:00
Нижний Тагил в ближайшее время посетят гости из Магаданской области. Участники автомобильного крестного хода заедут в город после участия в «Царских днях».

Члены Магаданского отделения всероссийского общества инвалидов прибудут в Нижний Тагил в составе автомобильного крестного хода. Магаданские гости планируют принять участие в «Царских днях», посвященных 100-летию со дня расстрела семьи Николая II, и направляются в монастырь на Ганиной Яме.

На обратном пути участники автомобильного крестного хода заедут в наш город, чтобы передать подарки коллегам по всероссийскому обществу инвалидов, сообщает «Тагил-ТВ».

Материалы по теме
Потомки Романовых примут участие в «Царских днях» в ЕкатеринбургеПатриарх всея Руси Кирилл посетил Храм на Крови в Екатеринбурге100 тыс. человек приняли участие в крестном ходе в Екатеринбурге
#Свободное время#Нижний Тагил#Царские дни#Свердловская область#Ганина яма#Крестный ход#Автопробег#Магаданская область
Подпишитесь
Владимир Путин пообещал проверить проблему со здравоохранением в свердловском поселке
Сегодня, 12:24
Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Сегодня, 14:48
Добровольцы Нижнего Тагила получили благодарности президента
Сегодня, 13:48
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%
Сегодня, 12:07