ТЦ «Экстрим» в Нижнем Тагиле закрыт из-за нарушений пожарной безопасности

Руководство торгового центра не уложилось в предписанный срок устранения нарушений. По словам помощника прокурора Тагилстроевского района Юлии Островской, в ТЦ не обеспечено надлежащее состояние путей эвакуации, не хватает огнетушителей, не назначен ответственный по пожарной безопасности.