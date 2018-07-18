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Posted 18 июля 2018,, 16:10

Published 18 июля 2018,, 16:10

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

ТЦ «Экстрим» в Нижнем Тагиле закрыт из-за нарушений пожарной безопасности

18 июля 2018, 16:10
С 18 июля ТЦ «Экстрим» в Нижнем Тагиле на ГГМ закрыт по решению суда из-за нарушений пожарной безопасности.

В апреле прокуратура Тагилстроевского района проводила проверку по соблюдению требований пожарной безопасности в местах массового скопления людей. Тогда в ТЦ «Экстрим» было выявлено множество нарушений.

Руководство торгового центра не уложилось в предписанный срок устранения нарушений. По словам помощника прокурора Тагилстроевского района Юлии Островской, в ТЦ не обеспечено надлежащее состояние путей эвакуации, не хватает огнетушителей, не назначен ответственный по пожарной безопасности.

В отношении собственника торгового центра прокуратура возбудила административное дело. Сейчас ТЦ полностью опечатан. Торговля в нем может возобновиться только по решению суда, сообщает «Тагил-ТВ».

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#Общество#Нижний Тагил#Прокуратура#Нарушение#Пожарная безопасность#ТЦ Экстрим
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