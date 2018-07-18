ТЦ «Экстрим» в Нижнем Тагиле закрыт из-за нарушений пожарной безопасности

Posted 18 июля 2018,, 16:10
Published 18 июля 2018,, 16:10
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В апреле прокуратура Тагилстроевского района проводила проверку по соблюдению требований пожарной безопасности в местах массового скопления людей. Тогда в ТЦ «Экстрим» было выявлено множество нарушений.
Руководство торгового центра не уложилось в предписанный срок устранения нарушений. По словам помощника прокурора Тагилстроевского района Юлии Островской, в ТЦ не обеспечено надлежащее состояние путей эвакуации, не хватает огнетушителей, не назначен ответственный по пожарной безопасности.
В отношении собственника торгового центра прокуратура возбудила административное дело. Сейчас ТЦ полностью опечатан. Торговля в нем может возобновиться только по решению суда, сообщает «Тагил-ТВ».