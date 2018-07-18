Женщине срезало крышей голову в ДТП с лосем на трассе под Екатеринбургом

На трассе Екатеринбург — Каменск-Уральский произошла авария из-за выбежавшего на дорогу лося. Один из автомобилей не успел затормозить и сбил животное. В результате ДТП погибла женщина-пассажир и пострадал мужчина-водитель.