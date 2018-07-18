Женщине срезало крышей голову в ДТП с лосем на трассе под Екатеринбургом

Posted 18 июля 2018,, 11:00
Published 18 июля 2018,, 11:00
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Вечером 17 июля на трассе Екатеринбург — Каменск-Уральский автомобиль Chevrolet сбил выбежавшего на дорогу лося.
По информации очевидцев, водитель пытался затормозить, но не успел. В результате ДТП у машины была повреждена крыша, которая срезала голову женщине, сидевшей на переднем сиденье. Ее муж, находившийся за рулем, госпитализирован, сообщают «Вечерние ведомости».
Родственники супругов рассказали, что семейная пара ехала в аэропорт «Кольцово», для того чтобы оттуда отправиться в путешествие в Турцию.