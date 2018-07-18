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Posted 18 июля 2018,, 11:00

Published 18 июля 2018,, 11:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Женщине срезало крышей голову в ДТП с лосем на трассе под Екатеринбургом

18 июля 2018, 11:00
На трассе Екатеринбург — Каменск-Уральский произошла авария из-за выбежавшего на дорогу лося. Один из автомобилей не успел затормозить и сбил животное. В результате ДТП погибла женщина-пассажир и пострадал мужчина-водитель.

Вечером 17 июля на трассе Екатеринбург — Каменск-Уральский автомобиль Chevrolet сбил выбежавшего на дорогу лося.

По информации очевидцев, водитель пытался затормозить, но не успел. В результате ДТП у машины была повреждена крыша, которая срезала голову женщине, сидевшей на переднем сиденье. Ее муж, находившийся за рулем, госпитализирован, сообщают «Вечерние ведомости».

Родственники супругов рассказали, что семейная пара ехала в аэропорт «Кольцово», для того чтобы оттуда отправиться в путешествие в Турцию.

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