Иван Миронов предложил переформировать Хакасию в Енисейский край

Кроме этого, политик поставил под сомнение уникальность народа Хакасии, а также его культуру. Он сообщил, что во время Российской империи не существовало определения «Хакасия» и «хакасы». Они появились только после революции, так как большевикам понадобилось придумать себе угнетенный народ, которым было бы легко управлять.