Нижнетагильские дети приняли участие в третьей смене «Золотого сечения»

Posted 20 июля 2018,, 06:20
Published 20 июля 2018,, 06:20
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
На базе санатория «Зеленый мыс» в Первоуральске стартовала третья образовательная смена центра «Золотое сечение». Тагильские школьники среди других 200 участников приехали в лагерь для того, чтобы под руководством опытных наставников научиться чему-то новому и развить себя.
Работа на смене ведется по четырем направлениям - наука, искусство, промыслы и спорт. Например, ребята, выбравшие научные исследования, уже узнали, как определять биологический возраст пациента по анализу крови, и научились определять патологии суставов при помощи нейронных сетей, сообщает «Тагил-ТВ».