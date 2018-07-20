Нижнетагильские дети приняли участие в третьей смене «Золотого сечения»

На базе санатория «Зеленый мыс» в Первоуральске стартовала третья образовательная смена центра «Золотое сечение». Тагильские школьники среди других 200 участников приехали в лагерь для того, чтобы под руководством опытных наставников научиться чему-то новому и развить себя.