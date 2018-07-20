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Posted 20 июля 2018,, 06:20

Published 20 июля 2018,, 06:20

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Нижнетагильские дети приняли участие в третьей смене «Золотого сечения»

20 июля 2018, 06:20
Третья образовательная смена центра «Золотое сечение» стартовала в Первоуральске. Более 200 одаренных детей со всей Свердловской области приехали туда, чтобы развить способности и узнать что-то новое.

На базе санатория «Зеленый мыс» в Первоуральске стартовала третья образовательная смена центра «Золотое сечение». Тагильские школьники среди других 200 участников приехали в лагерь для того, чтобы под руководством опытных наставников научиться чему-то новому и развить себя.

Работа на смене ведется по четырем направлениям - наука, искусство, промыслы и спорт. Например, ребята, выбравшие научные исследования, уже узнали, как определять биологический возраст пациента по анализу крови, и научились определять патологии суставов при помощи нейронных сетей, сообщает «Тагил-ТВ».

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#Наука#Свободное время#Первоуральск#Нижний Тагил#Свердловская область#Школьники#Образование#Детский лагерь#Одаренные дети#Золотое сечение
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