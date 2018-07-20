Промышленный альпинист спас 6-летнею девочку в Санкт-Петербурге

Шестилетняя девочка повисла на внешней стороне балкона 9-го этажа жилого дома в Санкт-Петербурге. Помощь пришла сверху — неизвестный мужчина спустился к ребенку с крыши и страховал ее от падения до прибытия спасателей.