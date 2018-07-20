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Posted 20 июля 2018,, 13:20

Published 20 июля 2018,, 13:20

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Строительство тротуаров закончено во дворе дома на Мира, 51 в рамках благоустройства

20 июля 2018, 13:20
Во дворе дома на улице Мира, 51 продолжаются работы по благоустройству. Сейчас закончены все демонтажные работы, сделан тротуар и установлены бордюры.

Благоустройство двора на улице Мира, 51 продолжается. Как заявляют представители подрядной организации, все работы идут по графику, отставания нет.

Во дворе закончены демонтажные работы, уложен тротуар и сделаны бордюры. На территории двора планируется установить спортивную площадку для волейбола, баскетбола и футбола, детскую площадку и организовать место для спортивных снарядов.

По словам местных жителей, при разработке плана нового двора были учтены все их пожелания. Срок сдачи объекта — 15 сентября, сообщает «Тагил-ТВ».

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#Общество#Нижний Тагил#Подрядчик#Благоустройство#Строительство#Дворы
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