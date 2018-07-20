Строительство тротуаров закончено во дворе дома на Мира, 51 в рамках благоустройства

Во дворе дома на улице Мира, 51 продолжаются работы по благоустройству. Сейчас закончены все демонтажные работы, сделан тротуар и установлены бордюры.