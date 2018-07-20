Строительство тротуаров закончено во дворе дома на Мира, 51 в рамках благоустройства

Posted 20 июля 2018,, 13:20
Published 20 июля 2018,, 13:20
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Благоустройство двора на улице Мира, 51 продолжается. Как заявляют представители подрядной организации, все работы идут по графику, отставания нет.
Во дворе закончены демонтажные работы, уложен тротуар и сделаны бордюры. На территории двора планируется установить спортивную площадку для волейбола, баскетбола и футбола, детскую площадку и организовать место для спортивных снарядов.
По словам местных жителей, при разработке плана нового двора были учтены все их пожелания. Срок сдачи объекта — 15 сентября, сообщает «Тагил-ТВ».