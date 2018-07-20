Участники православного автопробега «Магадан - Екатеринбург» посетили Нижний Тагил

Верующие Магаданской области, принявшие участие в «Царских днях», на обратной дороге из Екатеринбурга заехали в Нижний Тагил. Участники автопробега привезли с собой церковные реликвии и вместе с тагильчанами провели молебен.