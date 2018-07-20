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Posted 20 июля 2018,, 04:40

Published 20 июля 2018,, 04:40

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Участники православного автопробега «Магадан - Екатеринбург» посетили Нижний Тагил

20 июля 2018, 04:40
Верующие Магаданской области, принявшие участие в «Царских днях», на обратной дороге из Екатеринбурга заехали в Нижний Тагил. Участники автопробега привезли с собой церковные реликвии и вместе с тагильчанами провели молебен.

19 июля Нижний Тагил посетили участники православного автопробега из Магаданской области. Члены магаданского отделения Всероссийского общества инвалидов возвращались из Екатеринбурга после участия в «Царских днях» и посетили своих тагильских коллег.

Завершая поездку, путешественники провели молебен в Свято-Троицком кафедральном соборе. С собой участники автопробега привезли православные реликвии, почитаемые в Дальневосточном регионе.

На память магаданцы оставили две копии икон, одна из которых осталась в соборе, а вторую просили передать врио главы города Владиславу Пинаеву, сообщает «Тагил-ТВ».

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#Общество#Нижний Тагил#Царские дни#Церковь#Свято-Троицкий собор#Автопробег#Екатеринбург#Магаданская область
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