Участники православного автопробега «Магадан - Екатеринбург» посетили Нижний Тагил

Posted 20 июля 2018,, 04:40
Published 20 июля 2018,, 04:40
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
19 июля Нижний Тагил посетили участники православного автопробега из Магаданской области. Члены магаданского отделения Всероссийского общества инвалидов возвращались из Екатеринбурга после участия в «Царских днях» и посетили своих тагильских коллег.
Завершая поездку, путешественники провели молебен в Свято-Троицком кафедральном соборе. С собой участники автопробега привезли православные реликвии, почитаемые в Дальневосточном регионе.
На память магаданцы оставили две копии икон, одна из которых осталась в соборе, а вторую просили передать врио главы города Владиславу Пинаеву, сообщает «Тагил-ТВ».