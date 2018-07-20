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Posted 20 июля 2018,, 10:20

Published 20 июля 2018,, 10:20

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Жители Нижнего Тагила с танцами прошли по улицам города

20 июля 2018, 10:20
В Нижнем Тагиле прошла первая танцевальная прогулка. К ней мог присоединиться любой желающий, а для участия необходимо было иметь смартфон и наушники, удобную обувь и хорошее настроение.

20 июля жители Нижнего Тагила танцуя прошли по улицам города, став участниками первой танцевальной прогулки.

Желающие интересно провести время собрались у музея-заповедника «Горнозаводской Урал», скачали на телефоны специально созданный плейлист с музыкой и отправились танцевать по набережной пруда до пляжа. Все мероприятие заняло около часа, сообщает «Тагил-ТВ».

В будущем подобные мероприятия могут стать традиционными, считают организаторы. Главное, чтобы тагильчане имели желание танцевать.

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#Свободное время#Нижний Тагил#Отдых#Свердловская область#Набережная#Тагильчане#Танцы#Пляж
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