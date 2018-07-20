Жители Нижнего Тагила с танцами прошли по улицам города

В Нижнем Тагиле прошла первая танцевальная прогулка. К ней мог присоединиться любой желающий, а для участия необходимо было иметь смартфон и наушники, удобную обувь и хорошее настроение.