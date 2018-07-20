Жители Нижнего Тагила с танцами прошли по улицам города

Posted 20 июля 2018,, 10:20
Published 20 июля 2018,, 10:20
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
20 июля жители Нижнего Тагила танцуя прошли по улицам города, став участниками первой танцевальной прогулки.
Желающие интересно провести время собрались у музея-заповедника «Горнозаводской Урал», скачали на телефоны специально созданный плейлист с музыкой и отправились танцевать по набережной пруда до пляжа. Все мероприятие заняло около часа, сообщает «Тагил-ТВ».
В будущем подобные мероприятия могут стать традиционными, считают организаторы. Главное, чтобы тагильчане имели желание танцевать.