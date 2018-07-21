Массовое крещение пройдет на реке Чусовая в Екатеринбурге 28 июля

Posted 20 июля 2018, 21:00
Published 20 июля 2018, 21:00
Modified 24 февраля, 12:33
Updated 24 февраля, 12:33
28 июля на реке Чусовая по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла состоится массовое крещение.
Для того чтобы присоединиться к обряду, необходимо посетить беседы с 25 по 26 июля в Храме-на-Крови или в Князь-Владимирском храме, сообщают «Вечерние Ведомости».
Ряд экологов отмечают, что река Чусовая является одним из самых загрязненных водоемов Свердловской области.