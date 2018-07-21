tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 июля 2018, 21:00

Published 20 июля 2018, 21:00

Modified 24 февраля, 12:33

Updated 24 февраля, 12:33

Массовое крещение пройдет на реке Чусовая в Екатеринбурге 28 июля

20 июля 2018, 21:00
В день со дня 1030-летия крещения Руси на реке Чусовая состоится традиционное массовое крещение. Принять участие в нем смогут все желающие, которые предварительно посетят беседы в Храме-на-Крови или в Князь-Владимирском храме поселка Станционный-Полевской.

28 июля на реке Чусовая по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла состоится массовое крещение.

Для того чтобы присоединиться к обряду, необходимо посетить беседы с 25 по 26 июля в Храме-на-Крови или в Князь-Владимирском храме, сообщают «Вечерние Ведомости».

Ряд экологов отмечают, что река Чусовая является одним из самых загрязненных водоемов Свердловской области.

#РПЦ#Митрополит Кирилл#Свердловская область#Церковь#Чусовая#Река чусовая#Крещение#Свободное время#Новости УрФО#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика