Массовое крещение пройдет на реке Чусовая в Екатеринбурге 28 июля

В день со дня 1030-летия крещения Руси на реке Чусовая состоится традиционное массовое крещение. Принять участие в нем смогут все желающие, которые предварительно посетят беседы в Храме-на-Крови или в Князь-Владимирском храме поселка Станционный-Полевской.

28 июля на реке Чусовая по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла состоится массовое крещение. Для того чтобы присоединиться к обряду, необходимо посетить беседы с 25 по 26 июля в Храме-на-Крови или в Князь-Владимирском храме, сообщают «Вечерние Ведомости». Ряд экологов отмечают, что река Чусовая является одним из самых загрязненных водоемов Свердловской области.