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Posted 22 июля 2018,, 12:00

Published 22 июля 2018,, 12:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

60 тыс. человек поклонились мощам княгини Романовой в Свердловской области

22 июля 2018, 12:00
В рамках православного фестиваля «Царские дни» патриарх Кирилл привез в Свердловскую область мощи святой преподобномученицы Елизаветы (великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой). За время пребывания на Урале мощи увидели около 60 тыс. человек.

Как рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии, в период с 13 по 21 июля в Екатеринбурге и Алапаевске мощи великой княгини Елизаветы Романовой увидели около 60 тыс. человек.

Ковчег с мощами правой руки Елизаветы Федоровны привез на Урал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В скором времени святыня вернется обратно в Москву в Марфо-Мариинскую ставропигиальную обитель.

Великая княгиня Елизавета Федоровна Романова была убита 18 июля 1918 года на следующую ночь после расстрела императорской семьи в алапаевской шахте.

В 1992 году Архиерейским собором Русской православной церкви великая княгиня Елизавета была причислена к лику святых и включена в Собор новомучеников и исповедников Российских, сообщает ТАСС.

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