60 тыс. человек поклонились мощам княгини Романовой в Свердловской области

Posted 22 июля 2018,, 12:00
Published 22 июля 2018,, 12:00
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Как рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии, в период с 13 по 21 июля в Екатеринбурге и Алапаевске мощи великой княгини Елизаветы Романовой увидели около 60 тыс. человек.
Ковчег с мощами правой руки Елизаветы Федоровны привез на Урал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В скором времени святыня вернется обратно в Москву в Марфо-Мариинскую ставропигиальную обитель.
Великая княгиня Елизавета Федоровна Романова была убита 18 июля 1918 года на следующую ночь после расстрела императорской семьи в алапаевской шахте.
В 1992 году Архиерейским собором Русской православной церкви великая княгиня Елизавета была причислена к лику святых и включена в Собор новомучеников и исповедников Российских, сообщает ТАСС.