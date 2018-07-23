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Posted 23 июля 2018,, 16:40

Published 23 июля 2018,, 16:40

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Здание заводоуправления в Нижнем Тагиле будет восстановлено к 2022 году

23 июля 2018, 16:40
Здание бывшего заводоуправления по улице Ленина, 1 в Нижнем Тагиле планируется отреставрировать к 300-летию города. У проекта уже имеется сформированная концепция и видение итогового результата.

Врио главы города Владислав Пинаев вернулся из рабочей поездки в Екатеринбург, где среди прочих вопросов обсудил с главой Свердловской области идею восстановления здания бывшего заводоуправления по улице Ленина, 1. 23 июля прошла встреча между Владиславом Пинаевым и директором музея-заповедника Эльвирой Меркушевой, на которой стороны обсудили план предстоящих работ.

Как сообщает «Тагил-ТВ», уже имеется готовая концепция, основные положения которой нашли поддержку среди музейного сообщества. Основной целью восстановления комплекса является получение объекта, способного олицетворять понятия «горнозаводской цивилизации» и «горнозаводской культуры», отметила Эльвира Раисовна.

Восстановление здания бывшего заводоуправления стало возможным, после того, как оно перешло из федеральной собственности в муниципальную. Завершить работы планируют к 2022 году, чтобы подарить жителям на 300-летие Нижнего Тагила новый исторический и культурный объект.

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#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Владислав Пинаев#Реконструкция#Музей#Евгений Куйвашев#Проспект Ленина#Музей-заповедник#Юбилей города#КТГ ЕМЦ
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