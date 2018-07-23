Здание заводоуправления в Нижнем Тагиле будет восстановлено к 2022 году

Восстановление здания бывшего заводоуправления стало возможным, после того, как оно перешло из федеральной собственности в муниципальную. Завершить работы планируют к 2022 году, чтобы подарить жителям на 300-летие Нижнего Тагила новый исторический и культурный объект.