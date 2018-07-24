tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 июля 2018,, 13:10

Published 24 июля 2018,, 13:10

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

41,2 млн рублей будут потрачены на автомобили для свердловских чиновников

24 июля 2018, 13:10
Власти Свердловской области планируют закупить 21 новый автомобиль, потратив на это 41, 2 млн рублей бюджетных средств. Соответствующая аукционная документация размещена на сайте госзакупок.

В соответствии с размещённым заказом, автомобили для областных чиновников должны быть леворульными, выпущенными не позднее 2018 года и без пробега. Объём двигателя должен составлять от 2,5 до 3,5 литров, а внутри должно быть достаточно места для размещения пяти человек.

Также в документе говорится об обязательном наличии камер заднего вида, цветных дисплеев, подогрева сидений и зеркал, системы Bluetooth и омывателей фар.

Стоимость заказа составляет 41,2 млн рублей, сообщает «Уралинформбюро». Поставщик будет выбран 6 августа. В качестве потенциального покупателя указано автохозяйство правительства Свердловской области.

Материалы по теме
ТЮЗ Екатеринбурга разместил госзакупку на приобретение авто стоимостью 1,4 млн рублей
#Транспорт#Новости УрФО#Свердловская область#Деньги#Госзакупки#Сайт госзакупок#Правительство#Автомобиль#Областное правительство#Областной бюджет#Легковой автомобиль
Подпишитесь
Владимир Путин пообещал проверить проблему со здравоохранением в свердловском поселке
Сегодня, 12:24
Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Сегодня, 14:48
Добровольцы Нижнего Тагила получили благодарности президента
Сегодня, 13:48
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%
Сегодня, 12:07