41,2 млн рублей будут потрачены на автомобили для свердловских чиновников

Posted 24 июля 2018,, 13:10
Published 24 июля 2018,, 13:10
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В соответствии с размещённым заказом, автомобили для областных чиновников должны быть леворульными, выпущенными не позднее 2018 года и без пробега. Объём двигателя должен составлять от 2,5 до 3,5 литров, а внутри должно быть достаточно места для размещения пяти человек.
Также в документе говорится об обязательном наличии камер заднего вида, цветных дисплеев, подогрева сидений и зеркал, системы Bluetooth и омывателей фар.
Стоимость заказа составляет 41,2 млн рублей, сообщает «Уралинформбюро». Поставщик будет выбран 6 августа. В качестве потенциального покупателя указано автохозяйство правительства Свердловской области.