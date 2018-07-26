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Posted 26 июля 2018,, 13:45

Published 26 июля 2018,, 13:45

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Поиски нефти возобновятся на северо-востоке Свердловской области

26 июля 2018, 13:45
Осенью 2018 года начнётся геодезическая разведка северо-восточных земель Свердловской области, где ранее находили залежи углеводородов. Возглавит разработку месторождения дочерняя компания «Роснефти» - «Самаранефтегеофизика».

Карабашско-Ереминская зона, которая находится на границе с ХМАО представляет для нефтяников особый интерес.

Для исследования обозначен участок площадью 0,6 га, а глубина добычи составит 4 километра. Договор о начале разработки был подписан в июне 2018 года, на проведение исследований из федерального бюджета выделено 570 млн. рублей.

Как сообщает «Деловой квартал (Екатеринбург)», месторождения на территории области могут содержать около 340 млн. тонн нефти. В сравнении с другими залежами это небольшой объём, но даже он позволит региону войти в десятку месторождений России.

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#Экономика#Свердловская область#Деньги#Федеральный бюджет#Роснефть#Нефть#Разработка#Добыча
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