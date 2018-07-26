РЖД продаст акции «Рефсервиса» за 3,4 млрд рублей спустя 7 лет 3 месяца и 2 дня

Компания «Русагротранс» входит в железнодорожный холдинг РТК, специализирующийся на перевозке аграрных и лесных грузов. Холдинг РТК основан Константином Засовым и Константином Синцовым. Основные активы — зерновой оператор «Русагротранс», «Транслес» (лесные грузы), «ЛП Транс» (минерально-сырьевые и химические грузы), Грузовая компания, казахстанский зерновой оператор «Астык Транс» и СП с Азербайджаном в области перевозки аграрных грузов «Азрустранс». Парк в управлении — порядка 65 тыс. вагонов. Основные акционеры — Константин Засов и Константин Синцов. Согласно рейтингу железнодорожных операторов «Infoline-Аналитики», холдинг РТК входит в топ-3 по количеству парка в управлении. Консолидированная выручка холдинга по МСФО за 12 месяцев 17 года, закончившиеся 30 июня — 35,15 млрд руб., EBITDA — 9,99 млрд руб. Консолидированный грузооборот за тот же период — 77,9 млрд тоннокилометров.